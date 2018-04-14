Украина готовится к безвизу с Колумбией
14 апреля, 2018, 21:10
После Уругвая и Перу к перечню стран Южной Америки, которые беспрепятственно смогут посещать украинцы, присоединится Колумбия
Об этом сообщает правительственная пресс-служба.
13 апреля 2018 года директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку провел целевую встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро.
Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.
Также достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей.
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