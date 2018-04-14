Удары в Сирии сдержат тех, кто использует химвещества на улицах Британии, - Мэй

14 апреля, 2018, 14:08

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что удары по Сирии "абсолютно в национальных интересах страны"

Об этом она заявила на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ВВС.

По словам Мэй, были приняты меры по укреплению международных норм против использования химического оружия.

"Эти удары касаются сдерживанию варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами", - сказала она.

Мэй добавила, что использование нервно-паралитического вещества на улицах Британии является частью систематической схемы игнорирование этих норм".

"Использование нервно-паралитических веществ на улицах Британии было частью картины пренебрежение этими нормами. Удары также дают четкий сигнал всем, кто считает, что они могут безнаказанно использовать химическое оружие", - сказала Мэй.

Как известно, британские власти обвиняют Россию в использовании ядовитого вещества "Новичок" в городе Солсбери для попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.