 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Удары в Сирии сдержат тех, кто использует химвещества на улицах Британии, - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что удары по Сирии "абсолютно в национальных интересах страны"

Об этом она заявила на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ВВС.

По словам Мэй, были приняты меры по укреплению международных норм против использования химического оружия.

"Эти удары касаются сдерживанию варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами", - сказала она.

Мэй добавила, что использование нервно-паралитического вещества на улицах Британии является частью систематической схемы игнорирование этих норм".

"Использование нервно-паралитических веществ на улицах Британии было частью картины пренебрежение этими нормами. Удары также дают четкий сигнал всем, кто считает, что они могут безнаказанно использовать химическое оружие", - сказала Мэй.

Как известно, британские власти обвиняют Россию в использовании ядовитого вещества "Новичок" в городе Солсбери для попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

  • Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
  • По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
  • По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
  • Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
  • Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
  • Украина выразила солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии.
  • Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать