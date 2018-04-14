Удары в Сирии сдержат тех, кто использует химвещества на улицах Британии, - Мэй
Об этом она заявила на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ВВС.
По словам Мэй, были приняты меры по укреплению международных норм против использования химического оружия.
"Эти удары касаются сдерживанию варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами", - сказала она.
Мэй добавила, что использование нервно-паралитического вещества на улицах Британии является частью систематической схемы игнорирование этих норм".
"Использование нервно-паралитических веществ на улицах Британии было частью картины пренебрежение этими нормами. Удары также дают четкий сигнал всем, кто считает, что они могут безнаказанно использовать химическое оружие", - сказала Мэй.
Как известно, британские власти обвиняют Россию в использовании ядовитого вещества "Новичок" в городе Солсбери для попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
- Украина выразила солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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