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Туск о ракетные удары по Сирии: Евросоюз поддерживает союзников

Президент Европейского совета Дональд Туск выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия

Об этом он написал в Twitter.

"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне справедливости", - написал Туск.

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