Тротиловая шашка и один бронежилет на 10 человек - житель Славянска рассказал о своей службе у боевиков
Вместе с другими жителями своего поселка он организовал дежурство на въезде в город, сведения о чем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 - как участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Узнать же об этом факте сотрудникам сектора превентивной деятельности Славянской полиции удалось во время работы с населением поселка Мирное.
Читайте также: Агрессия России против Украины: объемы потерь и возможности репараций
При общении с правоохранителями мужчина рассказал о том, как в апреле 2014 года стал работать на боевиков. После захвата города он с жителями своего поселка организовал дежурство в районе Рыбхоза.
Днем на блокпост приезжали "кураторы" с автоматическим оружием, а ночью пособники террористов оставались сами. При этом на "вооружении" у десяти людей были только тротиловая шашка и один бронежилет на всех. После начала активной фазы антитеррористической операции сторонники "русского мира" испугались и разбежались по домам, надеясь, что об их "деятельности" никто не узнает.
Читайте также: Что известно о главе Объединенных сил (ООС) Сергея Наеве: меч от Елизаветы II, воевал за ДАП, имеет брата в Крыму
Теперь факт участия мужчины в бандформировании внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Читайте также: Частное войско Вагнера. История подполковника из Украины, который возглавил личную армию Путина
- В целом с начала 2018 года полиция Донецкой области привлекла к ответственности 65 боевиков. Из них 55 - задержаны, еще 10 заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск.
- Как сообщалось 12 апреля, в Донецкой области два мужчины и женщина, принимавшие участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", сдались Нацполиции.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-