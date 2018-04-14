Тротиловая шашка и один бронежилет на 10 человек - житель Славянска рассказал о своей службе у боевиков

14 апреля, 2018, 15:25

4 года назад мужчина 1971 года рождения решил поддержать участников незаконных вооруженных формирований

Вместе с другими жителями своего поселка он организовал дежурство на въезде в город, сведения о чем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 - как участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Узнать же об этом факте сотрудникам сектора превентивной деятельности Славянской полиции удалось во время работы с населением поселка Мирное.

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При общении с правоохранителями мужчина рассказал о том, как в апреле 2014 года стал работать на боевиков. После захвата города он с жителями своего поселка организовал дежурство в районе Рыбхоза.

Днем на блокпост приезжали "кураторы" с автоматическим оружием, а ночью пособники террористов оставались сами. При этом на "вооружении" у десяти людей были только тротиловая шашка и один бронежилет на всех. После начала активной фазы антитеррористической операции сторонники "русского мира" испугались и разбежались по домам, надеясь, что об их "деятельности" никто не узнает.

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Теперь факт участия мужчины в бандформировании внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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