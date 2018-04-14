США, Великобритания и Франция нанесли удары по связанных с химическим оружием объектам в Сирии

14 апреля, 2018, 07:16

США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц

Об этом пишет AP.

"Я приказал вооруженным силам США нанести точных ударов по целям, связанным с мощностями диктатора Башара Асада по производству химического оружия", - заявил Трамп.

Громкие взрывы осветили небо над сирийской столицей, когда Трамп объявил об авиаударах.

Согласно сообщению Белого дома, Трамп заявил, что США готовы "поддерживать" давление на Асада, пока он не прекратит преступные убийства своих людей запрещенным химическим оружием.

Глава Пентагона Джим Маттис сообщил, что в операции задействовано вдвое больше оружия, чем в прошлом году, когда вооруженные силы США выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе войск Асада, сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна, США и Великобритания начали военную операцию против "тайного химического арсенала" сирийского правительства.

По его словам, "красная линия была перейдена" после вероятной химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

Во Франции "нет сомнений", что сирийское правительство несет за нее ответственность.

Макрон сообщил, что операция ограничится ударами по возможностям Сирии производить химическое оружие. Он не сообщил, какое оружие задействовано в операции и по каким именно целях.

Аагентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщило, что крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как считают, является местом производства элементов химического оружия.

Как сообщает Sky news, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима.

Первым объектом стал научно-исследовательский центр в Дамаске, который занимался разработкой и производством химического оружия. Вторым - хранилище химического оружия к западу от Хомса, а третьим - склад химического оборудования и важный командный пункт.

Он добавил: "Важная инфраструктура была разрушена, что исключает сирийский режим обратно. Они потеряют годы исследований и разработки, хранилища и оборудования".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что одобрила военные удары в Сирии, которые направлены против химического оружия в этой стране.

РосСМИ, ссылаясь на сирийское государственное агентство САНА сообщают, что "ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии".