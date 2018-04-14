США в ООН выдвинули ультиматум режиму Асада

14 апреля, 2018, 19:18

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания прибегли к применению военной силы против режима Баша аль-Асада в Сирии после того как были исчерпаны все дипломатические инструменты для прекращения химических атак

Об этом в субботу, 14 апреля 2018 года, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявила постоянный представитель США при Организации Никки Хейли, сообщает Укринформ.

"Сирийский режим заставил нас принять меры", - заявила представитель США вопреки заявлениям России и Сирии о том, что силы Асада не применяли химического оружия.

При этом Хейли назвала "лживой" позицию России, которая защищает сирийский режим отрицает очевидные факты.

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"Вчерашние военные действия стали нашим четко понятным месседжем. США не позволят режиму Асада продолжать применение химического оружия", - заявила американский дипломат.

Она также озвучила ультиматум сирийскому режиму, пригрозив новой силовой реакцией в ответ на использование каких-либо химических реагентов.

"Если Сирия вновь применит газ, США будут переведены в полную боевую готовность", - подчеркнула представитель Соединенных Штатов.