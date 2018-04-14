США в ООН выдвинули ультиматум режиму Асада
Об этом в субботу, 14 апреля 2018 года, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявила постоянный представитель США при Организации Никки Хейли, сообщает Укринформ.
"Сирийский режим заставил нас принять меры", - заявила представитель США вопреки заявлениям России и Сирии о том, что силы Асада не применяли химического оружия.
При этом Хейли назвала "лживой" позицию России, которая защищает сирийский режим отрицает очевидные факты.
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"Вчерашние военные действия стали нашим четко понятным месседжем. США не позволят режиму Асада продолжать применение химического оружия", - заявила американский дипломат.
Она также озвучила ультиматум сирийскому режиму, пригрозив новой силовой реакцией в ответ на использование каких-либо химических реагентов.
"Если Сирия вновь применит газ, США будут переведены в полную боевую готовность", - подчеркнула представитель Соединенных Штатов.
- Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля, в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц, США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией в отношении этих ударахов и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
- Украина также выразила солидарность со США, Францией и Великобританией по Сирии.
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