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США не предупреждали Россию об ударах по Сирии – руководитель американского Генштаба

США, которые вместе с Францией и Великобританией нанесли массированные ракетные удары по объектам военной химической инфраструктуры в Сирии, не ставили в известность российское военное руководство в этой стране о своих намерениях

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, сообщает Укринформ.

"Мы не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах, мы также не предупреждали их (российскую сторону, – ред.)", - отметил американский генерал.

В то же время, по его словам, были выбраны такие объекты, на которых не присутствуют российские цели.

Генерал также уточнил, что российская сторона была информирована, как обычно, о присутствие США и их союзников в воздушном пространстве, однако, по его словам, цели и намерения этих полетов не раскрывались.

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