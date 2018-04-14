США не предупреждали Россию об ударах по Сирии – руководитель американского Генштаба
14 апреля, 2018, 10:35
США, которые вместе с Францией и Великобританией нанесли массированные ракетные удары по объектам военной химической инфраструктуры в Сирии, не ставили в известность российское военное руководство в этой стране о своих намерениях
Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, сообщает Укринформ.
"Мы не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах, мы также не предупреждали их (российскую сторону, – ред.)", - отметил американский генерал.
В то же время, по его словам, были выбраны такие объекты, на которых не присутствуют российские цели.
Генерал также уточнил, что российская сторона была информирована, как обычно, о присутствие США и их союзников в воздушном пространстве, однако, по его словам, цели и намерения этих полетов не раскрывались.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- В российском МИДЕ пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, дие россиян не оставили альтернатив авиаудара по Сирии.
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