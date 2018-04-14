Совет безопасности ООН отклонил российский проект резолюции с осуждением ракетного удара по Сирии

14 апреля, 2018, 23:15

Российский проект резолюции СБ ООН, осуждающей ракетный удар по Сирии, не был принят, поскольку не набрал необходимого количества голосов

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Результаты голосования следующие: 3 голоса "за", 8 голосов "против" при 4-х воздержавшихся. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено должного количества голосов", - заявил по итогам голосования за российским проектом постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Месса-Куадра.

"За" российский документ проголосовали, кроме России, Боливия и Китай.

Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, включая Францию, США и Великобританию, высказались "против".

Для принятия проекта резолюции необходимы 9 голосов.

По итогам голосования постпред Франции при ООН Франсуа Делатра заявил, что члены СБ ООН не одобрили российский проект резолюции, потому что понимают, что эта военная операция была необходима.

"Члены СБ ООН направили четкое сообщение о том, что понимают цели нашей операции", - сказал он после голосования.

Как сообщалось, Россия в субботу распространила проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей ракетный удар США и союзников по Сирии.