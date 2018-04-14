СБУ и Нацполиция разоблачила банду из 5 "коллекторов", которые скупали долги, а потом увеличивали их в десятки раз
Об этом в субботу, 14 апреля 2018 года, сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции.
Полицейские установили, что злоумышленники с целью обогащения и избежания уголовной ответственности зарегистрировали в Киеве общество с ограниченной ответственностью.
Данное финансовое учреждение скупало долги, увеличивая их в десятки раз. После чего работники этой фирмы незаконно требовали у людей вернуть деньги.
Чтобы "выбить" долги, злоумышленники действовали жестко: звонили должникам, их родственникам, соседям, коллегам, угрожая им физической расправой и похищением.
Вымогателями оказались 5 человек, возрастом от 29 до 33 лет, среди них две девушки.
У задержанных изъята оргтехника, телефоны, SIM-карты и пистолет с патронами.
Участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.
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