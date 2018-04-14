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СБУ и Нацполиция разоблачила банду из 5 "коллекторов", которые скупали долги, а потом увеличивали их в десятки раз

Сотрудники следственного управления Главного управления полиции Киевской области совместно с прокуратурой области и Службой безопасности Украины задержали членов организованной группы "коллекторов", которые незаконно действовали на территории Киева и столичной области

Об этом в субботу, 14 апреля 2018 года, сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции.

Полицейские установили, что злоумышленники с целью обогащения и избежания уголовной ответственности зарегистрировали в Киеве общество с ограниченной ответственностью.

Данное финансовое учреждение скупало долги, увеличивая их в десятки раз. После чего работники этой фирмы незаконно требовали у людей вернуть деньги.

Чтобы "выбить" долги, злоумышленники действовали жестко: звонили должникам, их родственникам, соседям, коллегам, угрожая им физической расправой и похищением.

Вымогателями оказались 5 человек, возрастом от 29 до 33 лет, среди них две девушки.

У задержанных изъята оргтехника, телефоны, SIM-карты и пистолет с патронами.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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