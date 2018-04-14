Российская ПВО во время атаки на Сирию не действовала, - Пентагон
14 апреля, 2018, 22:31
Американские военные во время ракетного удара по объектам на территории Сирии не зафиксировали активности средств российской противовоздушной обороны
Об этом сообщил глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, передает Reuters.
Он отметил, что между Вашингтоном и Москвой не было никакой координации или соглашения до атаки на сирийские объекты, но американские и российские военные общались между собой с помощью специальной линии, чтобы не было конфликтов.
Также Маккензи заявил, что сирийские средства ПВО не перехватили ни одного американского самолета или ракеты.
Сирийцы в ответ запустили около 40 ракет класса "земля - воздух", но это произошло уже после того, как США завершили операцию.
При этом действия Дамаска он назвал неэффективными и рискованными.
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