Россияне хвастаются, что сирийцы сами сбили 12 крылатых ракет

14 апреля, 2018, 12:38

Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которые были выпущены по военному аэродрому Думейр под Дамаском

Об этом 14 апреля заявили в Минобороны РФ, пишет Интерфакс.

Ранее там заявили, что в ходе удара США, Британии и Франции по целям в Сирии было выпущено более 100 ракет, большинство из которых удалось перехватить".

"Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от Дамаска, было атаковано 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО вооруженных сил Сирии все крылатые ракеты были перехвачены", - заявили в Минобороны РФ.

При этом для отражения удара было задействовано "сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", было произведено более 30 лет назад в СССР", заявили в Минобороны РФ.