Россияне хвастаются, что сирийцы сами сбили 12 крылатых ракет
14 апреля, 2018, 12:38
Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которые были выпущены по военному аэродрому Думейр под Дамаском
Об этом 14 апреля заявили в Минобороны РФ, пишет Интерфакс.
Ранее там заявили, что в ходе удара США, Британии и Франции по целям в Сирии было выпущено более 100 ракет, большинство из которых удалось перехватить".
"Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от Дамаска, было атаковано 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО вооруженных сил Сирии все крылатые ракеты были перехвачены", - заявили в Минобороны РФ.
При этом для отражения удара было задействовано "сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", было произведено более 30 лет назад в СССР", заявили в Минобороны РФ.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДЕпригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
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