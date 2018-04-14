Россия заявила о последствиях для США, Франции и Британии за действия в Сирии
Об этом пишет РБК.
"Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.
Он подчеркнул, что "оскорбление президента России - неприемлемо и недопустимо".
"США - производитель самого большого в мире арсенала химического оружия - не имеют морального права обвинять другие страны", - сказано в заявлении российского дипломата.
Удары США и их союзников по Арабской республике прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По столице суверенного государства, которая много лет пытается выжить в условиях террористической агрессии, нанесен серьезный удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что уверенность Вашингтона в причастности Дамаска к химатакам основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на информации, которая заслуживает доверия".
"После этого заявления американские и другие западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся", - добавила она.
Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектов.
По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима.
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