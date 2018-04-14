Россия заявила о последствиях для США, Франции и Британии за действия в Сирии

14 апреля, 2018, 07:59

МИД России в лице российского посла в США Анатолия Антонова, а также официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, прокомментировал удары США, Великобритании и Франции по Сирии

Об этом пишет РБК.

"Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.

Он подчеркнул, что "оскорбление президента России - неприемлемо и недопустимо".

"США - производитель самого большого в мире арсенала химического оружия - не имеют морального права обвинять другие страны", - сказано в заявлении российского дипломата.

Удары США и их союзников по Арабской республике прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По столице суверенного государства, которая много лет пытается выжить в условиях террористической агрессии, нанесен серьезный удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что уверенность Вашингтона в причастности Дамаска к химатакам основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на информации, которая заслуживает доверия".

"После этого заявления американские и другие западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся", - добавила она.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектов.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима.