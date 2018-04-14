 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия использует русскоязычное население для подрыва Украины, – исследование

Россия использует финансируемую государством телевизионную сеть, различные информационные веб-сайты и ряд местных организаций для подрыва государственности в Украине, странах Балтии и других соседних странах

Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра RAND, сообщает Радио Свобода.

Эксперты отмечают, что особую роль в подрыве государства Россия предоставляет россиянам, русскоязычным и пророссийским организациям.

"Там, где это возможно, она использует россиян и русскоязычное население. В более отдаленных странах ЕС и НАТО Кремль пытается достичь политического паралича, создавая информационный хаос, будоража страхи и снижая доверие к западным и демократическим институтам", - отмечают аналитики.

В исследовании отмечается, что наиболее эффективной тактикой в Кремле считают вбивание клина между этническими россиянами и русскоязычным населением и соответствующими государствами - в Украине, Латвии, Литве, Эстонии, в меньшей степени - в Молдове и Беларуси.

Для этого РФ использует синхронизированные действия - сложную социальную медиа-кампанию, которая содержит новостные твиты, неприсоединившиеся комментарии на веб-страницах, учетные записи соцсетей троллей и ботов, поддельные хэш-теги и кампании в Twitter.

По данным RAND, количество пророссийских активистов в twitter'е, которые потребляют и распространяют пророссийскую и антиукраинскую пропаганду, составляет около 41 тысячи аккаунтов. Им противостоят 39 тысяч пользователей, которые производят и распространяют проукраинский и антироссийский контент.

Отсутствие мощных русскоязычных каналов информации, не связанных с Кремлем, ограничивают возможности донести информацию от представителей стран Балтии до русскоязычного населения, которое не говорит на местных языках.

"Эти проблемы удалось решить Украине, которая запретила российское телевидение и платформы социальных сетей", - говорится в отчете.

Эксперты советуют разработать методы, благодаря которым западные страны смогут быстрее и эффективнее отслеживать и изучать российскую пропаганду, а также измерять убытки в форме распространения и влияния пропаганды. Технические возможности для этого уже сейчас имеет платформа Google. Исследователи призывают анализировать главные посылы российской пропаганды, отчитывать ее цели и стратегию и понимать тактику.

Среди прочего, они советуют проводить кампанию информационной грамотности, для того, чтобы построить механизмы сопротивления внутри рискового населения, помочь русскоязычным лучше распознавать фейкову информацию и пропагандистский контент.

Еще одной возможностью является подготовка журналистов и создание альтернативных пропагандистских источников информирования для потребителей информации, которые отдают предпочтение русскому языку.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать