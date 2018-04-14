Россия использует русскоязычное население для подрыва Украины, – исследование
Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра RAND, сообщает Радио Свобода.
Эксперты отмечают, что особую роль в подрыве государства Россия предоставляет россиянам, русскоязычным и пророссийским организациям.
"Там, где это возможно, она использует россиян и русскоязычное население. В более отдаленных странах ЕС и НАТО Кремль пытается достичь политического паралича, создавая информационный хаос, будоража страхи и снижая доверие к западным и демократическим институтам", - отмечают аналитики.
В исследовании отмечается, что наиболее эффективной тактикой в Кремле считают вбивание клина между этническими россиянами и русскоязычным населением и соответствующими государствами - в Украине, Латвии, Литве, Эстонии, в меньшей степени - в Молдове и Беларуси.
Для этого РФ использует синхронизированные действия - сложную социальную медиа-кампанию, которая содержит новостные твиты, неприсоединившиеся комментарии на веб-страницах, учетные записи соцсетей троллей и ботов, поддельные хэш-теги и кампании в Twitter.
По данным RAND, количество пророссийских активистов в twitter'е, которые потребляют и распространяют пророссийскую и антиукраинскую пропаганду, составляет около 41 тысячи аккаунтов. Им противостоят 39 тысяч пользователей, которые производят и распространяют проукраинский и антироссийский контент.
Отсутствие мощных русскоязычных каналов информации, не связанных с Кремлем, ограничивают возможности донести информацию от представителей стран Балтии до русскоязычного населения, которое не говорит на местных языках.
"Эти проблемы удалось решить Украине, которая запретила российское телевидение и платформы социальных сетей", - говорится в отчете.
Эксперты советуют разработать методы, благодаря которым западные страны смогут быстрее и эффективнее отслеживать и изучать российскую пропаганду, а также измерять убытки в форме распространения и влияния пропаганды. Технические возможности для этого уже сейчас имеет платформа Google. Исследователи призывают анализировать главные посылы российской пропаганды, отчитывать ее цели и стратегию и понимать тактику.
Среди прочего, они советуют проводить кампанию информационной грамотности, для того, чтобы построить механизмы сопротивления внутри рискового населения, помочь русскоязычным лучше распознавать фейкову информацию и пропагандистский контент.
Еще одной возможностью является подготовка журналистов и создание альтернативных пропагандистских источников информирования для потребителей информации, которые отдают предпочтение русскому языку.
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