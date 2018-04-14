Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии

14 апреля, 2018, 11:52

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с авиаударами США и союзников по Сирии

Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина на сайте Кремля.

В заявлении ракетный удар называется "актом агрессии", который был осуществлен без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

"Снова, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", как повод использовано инсценировки применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска", - говорится в заявлении.

В Кремле также заявили, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии.