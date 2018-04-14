Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии
14 апреля, 2018, 11:52
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с авиаударами США и союзников по Сирии
Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина на сайте Кремля.
В заявлении ракетный удар называется "актом агрессии", который был осуществлен без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.
"Снова, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", как повод использовано инсценировки применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска", - говорится в заявлении.
В Кремле также заявили, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
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