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"Справедливо, соразмерно и прицельно": Франция прокомментировала удары по Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после ударов по Сирии заявил, что в течение семи лет режим Асада не останавливался перед нарушением международных норм, игнорируя военное право и нормы человечности

В частности, по словам французского министра, "химическое оружие представляет собой нарушение фундаментальных норм международного и гуманитарного права", сообщает Интерфакс.

"Использование такого оружия представляет угрозу для мира и международной безопасности", - продолжил он.

По словам Ле Дриана, произошло нарушение соответствующих международно-правовых актов.

"Сирийский режим обязался полностью ликвидировать свой химический арсенал", - отметил глава МИД Франции.

Он назвал военную акцию Франции "справедливой, пропорциональной и прицельной".

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.

По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.

В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.

По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.

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