"Справедливо, соразмерно и прицельно": Франция прокомментировала удары по Сирии
В частности, по словам французского министра, "химическое оружие представляет собой нарушение фундаментальных норм международного и гуманитарного права", сообщает Интерфакс.
"Использование такого оружия представляет угрозу для мира и международной безопасности", - продолжил он.
По словам Ле Дриана, произошло нарушение соответствующих международно-правовых актов.
"Сирийский режим обязался полностью ликвидировать свой химический арсенал", - отметил глава МИД Франции.
Он назвал военную акцию Франции "справедливой, пропорциональной и прицельной".
Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
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