 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Шахтер" - "Динамо". Когда и где смотреть матч чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня в матче чемпионата Украины в Харькове играют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"

Игра между "Шахтером" и "Динамо" может стать решающей в борьбе за золотые медали. За шесть туров до завершения турнира дончане имеют 63 очка и лидируют в чемпионате Украины. Киевляне идут вторыми и отстают от главного конкурента на 6 пунктов. Поэтому поражение лишит динамовцев реальных шансов на чемпионство.

17:00 - "Шахтер" - "Динамо", телеканал "Футбол 2"

  • Накануне ключевого матча чемпионата страны "Динамо" продлило контракт со своим лучшим бомбардиром - Виктором Цыганковым.
  • Ранее стали известны подробности скандального трансфера бразильского форварда киевлян Жуниора Мораеса в "Шахтер".

Читайте также: "Шахтер" - "Динамо". Все о главном матче сезона в Украине

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать