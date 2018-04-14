"Шахтер" - "Динамо". Когда и где смотреть матч чемпионата Украины

14 апреля, 2018, 08:00

Сегодня в матче чемпионата Украины в Харькове играют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"

Игра между "Шахтером" и "Динамо" может стать решающей в борьбе за золотые медали. За шесть туров до завершения турнира дончане имеют 63 очка и лидируют в чемпионате Украины. Киевляне идут вторыми и отстают от главного конкурента на 6 пунктов. Поэтому поражение лишит динамовцев реальных шансов на чемпионство.

17:00 - "Шахтер" - "Динамо", телеканал "Футбол 2"

Накануне ключевого матча чемпионата страны "Динамо" продлило контракт со своим лучшим бомбардиром - Виктором Цыганковым.

Ранее стали известны подробности скандального трансфера бразильского форварда киевлян Жуниора Мораеса в "Шахтер".

Читайте также: "Шахтер" - "Динамо". Все о главном матче сезона в Украине