"Шахтер" - "Динамо". Когда и где смотреть матч чемпионата Украины
14 апреля, 2018, 08:00
Сегодня в матче чемпионата Украины в Харькове играют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"
Игра между "Шахтером" и "Динамо" может стать решающей в борьбе за золотые медали. За шесть туров до завершения турнира дончане имеют 63 очка и лидируют в чемпионате Украины. Киевляне идут вторыми и отстают от главного конкурента на 6 пунктов. Поэтому поражение лишит динамовцев реальных шансов на чемпионство.
17:00 - "Шахтер" - "Динамо", телеканал "Футбол 2"
- Накануне ключевого матча чемпионата страны "Динамо" продлило контракт со своим лучшим бомбардиром - Виктором Цыганковым.
- Ранее стали известны подробности скандального трансфера бразильского форварда киевлян Жуниора Мораеса в "Шахтер".
Читайте также: "Шахтер" - "Динамо". Все о главном матче сезона в Украине
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-