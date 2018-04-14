"Динамо" победойило "Шахтер" в чемпионате Украины

14 апреля, 2018, 18:58

В 27 туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уступил киевскому "Динамо"

Игра состоялась на стадионе "Металлист" в Харькове.

Счет матча 0:1 в пользу "Динамо", пишет Футбол24.

Единственный гол забил 20-летний полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев, который в первом тайме воспользовался ошибкой защитника "Шахтера" Давида Хочолавы.

Донецкий клуб после пропущенного гола имел немало моментов, чтобы избежать поражения, но не сумел забить киевлянам. Лучшую возможность имел Марлос, удар которого попал в перекладину.

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У "Шахтера" после поражения осталось 63 очка после 27 туров у "Динамо" стало 60 пунктов. "Шахтер" сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, "Динамо" отстает на 3 очка и занимает вторую позицию, продолжая борьбу за чемпионский титул.

До финиша чемпионата осталось 5 туров, в последнем, 32 туре, "Динамо" примет "Шахтер" в Киеве.

Украина. УПЛ, 27 тур

"Шахтер" - "Динамо" - 0:1

Гол: Шепелев (32)

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 70), Фред, Тайсон, Марлос (Кайоде, 83), Патрик (Коваленко, 83), Феррейра

Запасные: Н.Шевченко, Ордец, Додо, Зубков

"Динамо": Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков, Гармаш (Мораес, 82), Пиварич, Бурда, Буяльский (Ротань, 60), Шабанов, Бєсєдін (Мбокани, 65), Кендзера

Запасные: Рудько, Морозюк, Дерлис Гонсалес, Миколенко

Удаление: Тайсон (90+4)