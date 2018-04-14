Правительство начинает реформирование системы "скорой помощи"

14 апреля, 2018, 20:30

Реформа системы здравоохранения в Украине предусматривает изменения не только на первичном и вторичном звене, но и в системе экстренной медицины, которая также заслуживает внимания

Об этом в субботу, 14 апреля 2018 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания, посвященного вопросам развития скорой медицинской и экстренной помощи

"Меняем первичнуюое, вторичное, третичное звено. И здесь изменения в экстренной медицине должны быть на передовой с точки зрения обеспечения, организации работы, переоснащения и подготовки специалистов. Сегодня нам необходимо актуализировать проблематику, которая есть, определить, что нам нужно изменить в системе", - приводит его слова правительственная пресс-служба.

Среди проблем, которые требуют немедленного решения, участники совещания назвали подготовку кадров, обеспечение надлежащего уровня оплаты труда, а также комплектацию автомобилей скорой помощи. При этом система экстренной помощи, как отметили специалисты, должна быть сфокусирована на быстром предоставлении качественной помощи. В центре внимания всегда должен быть пациент и его потребности, а профессионализм, уважение и соблюдение протокола лечения - главным ориентиром работы парамедика.