Правительство начинает реформирование системы "скорой помощи"
Об этом в субботу, 14 апреля 2018 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания, посвященного вопросам развития скорой медицинской и экстренной помощи
"Меняем первичнуюое, вторичное, третичное звено. И здесь изменения в экстренной медицине должны быть на передовой с точки зрения обеспечения, организации работы, переоснащения и подготовки специалистов. Сегодня нам необходимо актуализировать проблематику, которая есть, определить, что нам нужно изменить в системе", - приводит его слова правительственная пресс-служба.
Среди проблем, которые требуют немедленного решения, участники совещания назвали подготовку кадров, обеспечение надлежащего уровня оплаты труда, а также комплектацию автомобилей скорой помощи. При этом система экстренной помощи, как отметили специалисты, должна быть сфокусирована на быстром предоставлении качественной помощи. В центре внимания всегда должен быть пациент и его потребности, а профессионализм, уважение и соблюдение протокола лечения - главным ориентиром работы парамедика.
- Напомним, с 1 апреля этого года украинцы сами выбирают себе семейного врача. За первые две недели соответствующие соглашения с медиками уже заключили полмиллиона человек.
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