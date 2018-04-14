 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство начинает реформирование системы "скорой помощи"

Реформа системы здравоохранения в Украине предусматривает изменения не только на первичном и вторичном звене, но и в системе экстренной медицины, которая также заслуживает внимания

Об этом в субботу, 14 апреля 2018 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания, посвященного вопросам развития скорой медицинской и экстренной помощи

"Меняем первичнуюое, вторичное, третичное звено. И здесь изменения в экстренной медицине должны быть на передовой с точки зрения обеспечения, организации работы, переоснащения и подготовки специалистов. Сегодня нам необходимо актуализировать проблематику, которая есть, определить, что нам нужно изменить в системе", - приводит его слова правительственная пресс-служба.

Среди проблем, которые требуют немедленного решения, участники совещания назвали подготовку кадров, обеспечение надлежащего уровня оплаты труда, а также комплектацию автомобилей скорой помощи. При этом система экстренной помощи, как отметили специалисты, должна быть сфокусирована на быстром предоставлении качественной помощи. В центре внимания всегда должен быть пациент и его потребности, а профессионализм, уважение и соблюдение протокола лечения - главным ориентиром работы парамедика.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать