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Подразделения Нацгвардии, СБУ, ГНС, Нацполиции и другихе силовые органы в зоне АТО с 30 апреля переходят в подчинение ВСУ

Статус Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины в Операции объединенных сил (ООС) будет изменен 30 апреля этого года

Об этом во время брифинга в субботу, 14 апреля 2018 года, напомнил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает Эспрессо.TV.

"Руководство переходит к Вооруженныхм Силам Украины. Так, у ВС Украины появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным Силам Украины", - отметил он.

Это сделает действия украинских военных гораздо более эффективными не только в отпоре вооруженной агрессии, но и в противодействии диверсионным группам.

  • Напомним, ровно 4 года назад, 14 апреля 2018 года, и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции (АТО) против российской армии и наемников на востоке Украины.
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