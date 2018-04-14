Подразделения Нацгвардии, СБУ, ГНС, Нацполиции и другихе силовые органы в зоне АТО с 30 апреля переходят в подчинение ВСУ

14 апреля, 2018, 22:10

Статус Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины в Операции объединенных сил (ООС) будет изменен 30 апреля этого года

Об этом во время брифинга в субботу, 14 апреля 2018 года, напомнил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает Эспрессо.TV.

"Руководство переходит к Вооруженныхм Силам Украины. Так, у ВС Украины появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным Силам Украины", - отметил он.

Это сделает действия украинских военных гораздо более эффективными не только в отпоре вооруженной агрессии, но и в противодействии диверсионным группам.