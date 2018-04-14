Пентагон показал запуск "Томагавка" по сирийским военным объектам
14 апреля, 2018, 17:50
Оборонное ведомство США разместило в свободном доступе видеозапись пуска ракеты "Томагавк" с ракетного крейсера USS Monterey, который принял участие в массированном ударе по объектам производства и хранения химического оружия в Сирии
Запись доступна на официальной странице службы распространения видеоинформации Министерства обороны США.
"Ракетный крейсер USS Monterey (CG 61) запускает ракету "Томагавк" 14 апреля", - говорится в пояснении к ролику.
Как уточнили в Пентагоне, USS Monterey действует в составе Пятого флота США с целью поддержки операций морской безопасности. Кроме того, в его задачи входит "обеспечение поддержки союзников и партнеров, а также обеспечения свободы плавания и беспрепятственного прохода торговых судов в регионе".
- Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля, в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц, США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией в отношении этих ударов и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
- Украина также выразила солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии.
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