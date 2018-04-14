Пентагон показал запуск "Томагавка" по сирийским военным объектам

14 апреля, 2018, 17:50

USS Monterey

фото: public.navy.mil

Оборонное ведомство США разместило в свободном доступе видеозапись пуска ракеты "Томагавк" с ракетного крейсера USS Monterey, который принял участие в массированном ударе по объектам производства и хранения химического оружия в Сирии