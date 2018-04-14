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Пентагон: первая волна ударов по Сирии завершена

Первая волна удара коалиции по Сирии завершена, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал Джозеф Денфорд

Об этом сообщает CNN.

По его словам, это были точечные атаки.

В то же время, глава Пентагона Джеймс Маттис дал понять, что это постоянная военная операция в Сирии, и она прекратится тогда, когда сирийский режим откажется от использования химического оружия против мирного населения.

"Нет ничего определенного", - сказал он.

Маттис добавил, что, по сравнению с ударами в прошлом году, США удвоили количество используемого оружия.

Глава Пентагона подчеркнул, что президент США Дональд Трамп послал Башару Асаду сильное послание, чтобы отговорить его использовать химическое оружие. В противном случае, есть все основания бросать сирийскому режиму вызов.

Дальнейшие военные операции союзников в Сирии зависят от действий президента Сирии Башара Асада, подчеркнул Маттис.

"Если он решит использовать химическое оружие в будущем то, конечно, силы, которые подписали запрет химического оружия, будут иметь все основания выступить против Асада, если он решит нарушить это, но сейчас это разовый удар", - сказал глава оборонного ведомства

 

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  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.
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