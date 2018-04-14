Пентагон: первая волна ударов по Сирии завершена
Об этом сообщает CNN.
По его словам, это были точечные атаки.
В то же время, глава Пентагона Джеймс Маттис дал понять, что это постоянная военная операция в Сирии, и она прекратится тогда, когда сирийский режим откажется от использования химического оружия против мирного населения.
"Нет ничего определенного", - сказал он.
Маттис добавил, что, по сравнению с ударами в прошлом году, США удвоили количество используемого оружия.
Глава Пентагона подчеркнул, что президент США Дональд Трамп послал Башару Асаду сильное послание, чтобы отговорить его использовать химическое оружие. В противном случае, есть все основания бросать сирийскому режиму вызов.
Дальнейшие военные операции союзников в Сирии зависят от действий президента Сирии Башара Асада, подчеркнул Маттис.
"Если он решит использовать химическое оружие в будущем то, конечно, силы, которые подписали запрет химического оружия, будут иметь все основания выступить против Асада, если он решит нарушить это, но сейчас это разовый удар", - сказал глава оборонного ведомства
.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.
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