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Осенью Россию ждет нефтегазовое эмбарго, валютные ограничения и отключение от интернета, - профессор Московского университета


фото: newdaynews.ru
Обусловленные вооруженным вторжением в Украинеу и Сирию западные санкции против режима Путина будут усиливаться

И вскоре станут еще более ощутимыми для населения, уверен профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Валерий Соловей.

По его словам, чтобы понять, чего следует ждать современной России и россиянам, стоит обратить внимание на пример Ирана, экономика и население которого страдают как от внешних ограничений, так и от мер собственного правительства, принятых в ответ.

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"То, что будет обсуждаться. Пока это не обсуждается на политическом уровне. Это экспертные наработки. Три вещи, они будут серьезно обсуждаться уже осенью этого (2018 - ред.) года: это запрет на приобретение российского госдолга и долга российских корпораций, включая "Сбербанк", это первое.

Второе - это эмбарго для российских энергоносителей. Это коснется "Газпрома", это коснется "Роснефти" и вообще всех корпораций российских. Полное эмбарго невозможно, но даже то, что они (международное сообщество, - ред.) могут сделать, окажется весьма ощутимым.

И, третье, это полный запрет на трансфер каких-либо ощутимых технологий в Российскую Федерацию. Это повторение того, что они делали в отношении Советского Союза в 1983-1986 гг. И, следует признать, что эти действия оказались невероятно эффективными", - заявил политолог 13 апреля 2018 в эфире радиостанции" Эхо Москвы ".

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В ответ, как сейчас, в частности, в Иране, продолжил профессор, российские власти продолжиат введение различных неприятных для населения ограничений. Скажем, валютных. В том же Иране, уточнил Соловей, физические лица не могут иметь более 10 тыс. евро.

Кроме того, как отметил Соловей, западные соцсети и мессенджеры Кремль воспринимает как "неподконтрольное цифровое пространство" и "возможность общения политически нелояльных слоев общества", для координации их действий и быстрой мобилизации ".

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В связи с этим, добавил он, действующая российская власть может пойти на отключение от иностранных средств общения в сети:

"Ограничит возможности выходить в пространство, отличное от российского ... Под угрозой (кроме уже заблокированного в России мессенджера Telegram, - ред.) окажется Facebook. Его тоже через некоторое время не будет в России".

Также он считает "достаточно реальной" возможность ограничениях и полного запрета ввоза в Россию американских лекарств и сырья для фарминдустрии.

  • Напомним, 6 апреля правительство США ввел очередные санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины. Новые санкции преимущественно ударили по алюминиевому королю Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, который является давним деловым партнером ведущего совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, чей бизнес пока широко представлен в Украине.
  • Как следствие, произошел крупнейший обвал рубля после 2014 года, когда война с Украиной только начиналась.
  • Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций. В Госдуму РФ уже внесен проект антисанкций против США.
  • Впоследствии в Конгрессе США предложили новые санкции против России, которые должны ударить по банкам.
  • Издание Bloomberg сообщает, что санкции США помешали продажие российских государственных облигаций.
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