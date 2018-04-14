Осенью Россию ждет нефтегазовое эмбарго, валютные ограничения и отключение от интернета, - профессор Московского университета
И вскоре станут еще более ощутимыми для населения, уверен профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Валерий Соловей.
По его словам, чтобы понять, чего следует ждать современной России и россиянам, стоит обратить внимание на пример Ирана, экономика и население которого страдают как от внешних ограничений, так и от мер собственного правительства, принятых в ответ.
Читайте также: Виталий Портников: компромисса Вашингтона и Москвы не будет
"То, что будет обсуждаться. Пока это не обсуждается на политическом уровне. Это экспертные наработки. Три вещи, они будут серьезно обсуждаться уже осенью этого (2018 - ред.) года: это запрет на приобретение российского госдолга и долга российских корпораций, включая "Сбербанк", это первое.
Второе - это эмбарго для российских энергоносителей. Это коснется "Газпрома", это коснется "Роснефти" и вообще всех корпораций российских. Полное эмбарго невозможно, но даже то, что они (международное сообщество, - ред.) могут сделать, окажется весьма ощутимым.
И, третье, это полный запрет на трансфер каких-либо ощутимых технологий в Российскую Федерацию. Это повторение того, что они делали в отношении Советского Союза в 1983-1986 гг. И, следует признать, что эти действия оказались невероятно эффективными", - заявил политолог 13 апреля 2018 в эфире радиостанции" Эхо Москвы ".
Читайте также: Как пасхальный понедельник стал для России "черным" из-за новыех санкциий США
В ответ, как сейчас, в частности, в Иране, продолжил профессор, российские власти продолжиат введение различных неприятных для населения ограничений. Скажем, валютных. В том же Иране, уточнил Соловей, физические лица не могут иметь более 10 тыс. евро.
Кроме того, как отметил Соловей, западные соцсети и мессенджеры Кремль воспринимает как "неподконтрольное цифровое пространство" и "возможность общения политически нелояльных слоев общества", для координации их действий и быстрой мобилизации ".
Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно
В связи с этим, добавил он, действующая российская власть может пойти на отключение от иностранных средств общения в сети:
"Ограничит возможности выходить в пространство, отличное от российского ... Под угрозой (кроме уже заблокированного в России мессенджера Telegram, - ред.) окажется Facebook. Его тоже через некоторое время не будет в России".
Также он считает "достаточно реальной" возможность ограничениях и полного запрета ввоза в Россию американских лекарств и сырья для фарминдустрии.
- Напомним, 6 апреля правительство США ввел очередные санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины. Новые санкции преимущественно ударили по алюминиевому королю Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, который является давним деловым партнером ведущего совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, чей бизнес пока широко представлен в Украине.
- Как следствие, произошел крупнейший обвал рубля после 2014 года, когда война с Украиной только начиналась.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций. В Госдуму РФ уже внесен проект антисанкций против США.
- Впоследствии в Конгрессе США предложили новые санкции против России, которые должны ударить по банкам.
- Издание Bloomberg сообщает, что санкции США помешали продажие российских государственных облигаций.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-