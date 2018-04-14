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НАТО созывает срочное заседание по Сирии

НАТО в субботу, 14 апреля, проведет в Брюсселе экстренное заседание с участием послов США, Великобритании и Франции, на котором обсудит авиудар по военным объектам в Сирии

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Заседание будет транслироваться на сайте НАТО английском и французском языках.

После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

  • Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
  • По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
  • По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
  • Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
  • Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
  • Украина выразила солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии.
  • Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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