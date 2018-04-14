НАТО созывает срочное заседание по Сирии
14 апреля, 2018, 14:44
НАТО в субботу, 14 апреля, проведет в Брюсселе экстренное заседание с участием послов США, Великобритании и Франции, на котором обсудит авиудар по военным объектам в Сирии
Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
Заседание будет транслироваться на сайте НАТО английском и французском языках.
После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
- Украина выразила солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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