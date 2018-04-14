На Подоле авто врезалось в остановку и "сбило" 2 дерева

14 апреля, 2018, 07:45

В Киеве в Подольском районе на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки произошло сногсшибательное ДТП

Как удалось узнать Вартовим Еспресо, водитель автомобиля Киа, от центра города превысил разрешенную скорость, из-за чего не справился с управлением при выходе из поворота, автомобиль занесло на трамвайных путях.

Сначала корейское авто вылетело на тротуар и врезалось в остановку общественного. К счастью, в субботу утром на остановке людей не было, иначе могло бы быть несколько жертв среди пешеходов ... Далее машина от столкновения с остановкой подлетела в воздух, продолжила движение и на высоте около двух метров врезалась левым боком в дерево, в результате чего в ней почти улетели задние колеса.

После этого она пролетела еще около пяти метров и остановилась во втором дереве, хорошо его наклонив. На удивление, водитель с пассажиром сами выбрались из разбитой машины и бросились прочь.

Впрочем свидетели их каскадерской аварии сообщили полицейским приметы беглецов и вскоре водитель был задержан. Его с травмами разной степени тяжести и с явными признаками алкогольного опьянения доставили в больницу.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по предварительным данным, за рулем автомобиля с номерами Донецкого региона находился студент (1994 г.р.) из Львовской области, который учится в Киевском политехе (НТУУ КПИ). Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "горе-драйвера».