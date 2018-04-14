На Андреевском спуске в Киеве появится сквер имени Василия Слипака
14 апреля, 2018, 20:10
Активисты требуют создать в Киеве сквер имени Василия Слепыш - известного оперного певца, который погиб от снайперской пули летом 2016 года на Донбассе
Год назад в начале Андреевского спуска заложили краеугольный камень будущего сквера, однако с того времени до сих пор ничего не изменилось, передает Еспресо.TV.
Земельная комиссия Киевсовета поддержала обустройство сквера, однако экологическая комиссия не одобрила данный проект.
Последнее слово теперь за депутатами городского совета.
Как отмечается, этот зеленый уголок у подножия Замковой горы должен стать не просто территорией отдыха, а площадкой для культурных мероприятий. По выходным там планируется проводить субботники и культурные мероприятия на свежем воздухе.
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