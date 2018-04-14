Минобороны Франции и ВВС показали видео удара по Сирии
Видео глава МО Франции разместила в своем микроблоге в Твиттере.
"Запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов из Средиземного моря. Цель - место производства химического оружия сирийским режимом", - отметила она. По словам Парли, все французские самолеты, задействованные в миссии - Rafale, Mirage и AWACS - совершили безопасную посадку после ее завершения.
Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ— Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.
Также Парли выразила благодарность коллегам из США и Великобритании - "американским и британским союзникам, с которыми я говорила регулярно на этой неделе, чтобы завершить это соглашение", а также военнослужащим, "которые позволили обеспечить ее четкое выполнение".
Кроме того ВВС обнародовало видео, как для выполнения миссии в Сирии с авиабазы на Кипре взлетают британские истребители.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
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