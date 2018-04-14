Минобороны Франции и ВВС показали видео удара по Сирии

14 апреля, 2018, 13:12

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли опубликовала видео удара США и союзников, в т.ч. и Франции, по сирийскому пригороду Хомса в ночь на 14 апреля

Видео глава МО Франции разместила в своем микроблоге в Твиттере.

"Запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов из Средиземного моря. Цель - место производства химического оружия сирийским режимом", - отметила она. По словам Парли, все французские самолеты, задействованные в миссии - Rafale, Mirage и AWACS - совершили безопасную посадку после ее завершения.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Также Парли выразила благодарность коллегам из США и Великобритании - "американским и британским союзникам, с которыми я говорила регулярно на этой неделе, чтобы завершить это соглашение", а также военнослужащим, "которые позволили обеспечить ее четкое выполнение".

Кроме того ВВС обнародовало видео, как для выполнения миссии в Сирии с авиабазы ​​на Кипре взлетают британские истребители.