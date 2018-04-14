Московский патриархат вывозит детей с Киевщины в "православный лагерь" в оккупированном Севастополе

14 апреля, 2018, 16:35

Епископ Обуховский Иона (Черепанов Максим Александрович) УПЦ МП благословил детей на отдых в “православном лагере” в оккупированном Севастополе

Об этом говорится в объявлении на странице Спасо-Преображенского Нещеровского монастыря Московского патриархата в Facebook, сообщают Хроники Обухова.

"Отдохновенное" путешествие, как говорится в сообщении, запланировано на сентябрь 2018 года.

Читайте также: Пропаганда от бога. Как русская церковь решала судьбу Украины

Ориентировочная стоимость путешествия 4,5 тыс. грн. Плюс еще 1,4 тыс. грн за дорогу.

Следует отметить, что епископ Обуховский Иона (Черепанов) "прославился" тем, что вместе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и миитрополитом Антонием (Паканычем) продолжал сидеть во время зачитывания имен погибших украинских воинов на торжественном заседании в Верховной Раде.