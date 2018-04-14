Московский патриархат вывозит детей с Киевщины в "православный лагерь" в оккупированном Севастополе
14 апреля, 2018, 16:35
Епископ Обуховский Иона (Черепанов Максим Александрович) УПЦ МП благословил детей на отдых в “православном лагере” в оккупированном Севастополе
Об этом говорится в объявлении на странице Спасо-Преображенского Нещеровского монастыря Московского патриархата в Facebook, сообщают Хроники Обухова.
"Отдохновенное" путешествие, как говорится в сообщении, запланировано на сентябрь 2018 года.
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Ориентировочная стоимость путешествия 4,5 тыс. грн. Плюс еще 1,4 тыс. грн за дорогу.
Следует отметить, что епископ Обуховский Иона (Черепанов) "прославился" тем, что вместе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и миитрополитом Антонием (Паканычем) продолжал сидеть во время зачитывания имен погибших украинских воинов на торжественном заседании в Верховной Раде.
- Напомним, в СБУ заявляют о внимательном изучении УПЦ МП на предмет антиукраинской деятельности этой структуры. В частности, там интересуются свидетельствами очевидцев и примерами психологических манипуляций в литературе этой конфессии.
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