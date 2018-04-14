Главного госинспектора таможенного поста на Волыни поймали на взятке в $220. Он "облагал налогом" машины на еврономерах
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник организовал механизм вымогательства денег у водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме "транзит" и так называемом временном ввозе до одного года.
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Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали 4 факта получения главным инспектором взяток на более $1,2 тыс.
Сотрудники СБ Украины задержали таможенника на рабочем месте во время передачи $220 и 1,3 тыс. от очередного владельца авто.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
- Перед этим на Одесчине поймали таможенника и пограничника, которые брали $1 тыс. за въезд в Украину на "евробляхах".
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