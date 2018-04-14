Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада
Документ опубликован на официальном сайте МИД Франции.
Отмечается, что документ основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных данных, полученных французскими службами.
"Несколько смертоносных химических атак произошли в городе Дума в конце дня субботы, 7 апреля 2018 года, и мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они были выполнены сирийским режимом", - говорится в документе.
В отчете указывают на "массивный наплыв вечером 7 апреля пациентов численностью минимум в 100 человек с проявлениями симптомов поражения химическими веществами в медицинские центры Восточной Гуты".
"В целом десятки людей, по меньшей мере 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, предоставленные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы определить вину сирийского режима в химических атаках 7 апреля", - утверждается в докладе.
По данным французской разведки, сирийские военные намеренно использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.
"Атака 7 апреля 2018 года произошла в рамках более масштабного военного наступления режима в регионе Восточной Гуты. Начатое в феврале 2018 года, это наступление позволило Дамаску восстановить контроль над всем анклавом", - отмечается в документе.
Французские службы также заявили, что не имеют никакой информации в поддержку теории, согласно которой вооруженные группы в Гуте хотели бы приобрести или имели химическое оружие.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДЕ пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Президент Европейского совета Дональд Туск также выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия.
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии.
- Украина выразила солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии.
Читайте также
-
-
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-
Читайте также
-
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"