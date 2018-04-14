Действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии, - Тереза Мэй
Текст заявления премьера распространенный правительством Великобритании.
Тереза Мэй настаивает, что западные союзники пытались решить проблему другими путями, однако из-за позиции РФ в Совбезе альтернатив военному сценария не осталось.
"Мы стремились использовать все возможные дипломатические каналы, но наши усилия постоянно разрушались. То же самое произошло на этой неделе - россияне ветировали резолюцию в Совете Безопасности ООН независимого расследования атаки в Думе.
Итак, не осталось реальной альтернативы применению силы", говорится в заявлении главы правительства.
Тереза Мэй напомнила, что причиной обстрела и авиаудар по Сирии, который скоординированно провели США, Франция и Великобритания стала очередная химическая атака в Думе, в сирийском регионе Восточная Гута.
"В прошлую субботу за химическую атаку, которая произошла за ужасных обстоятельств, погибло до 75 человек, включая маленьких детей. И факт этой атаки никого не удивил. Сирийскому режиму и раньше хватало жестокости для использования химического оружия против собственных людей.
И значительное количество информации, включая разведывательные данные, свидетельствует о том, что сирийский режим несет ответственность за эту атаку", - пояснила она.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
- По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима, расположенных под столицей Дамаском и недалеко от Хомса.
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