 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чешский лоукостер-перевозчик запускает рейсы из Закарпатья

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запускает в продажу билеты на рейсы из Ужгорода и Мукачева в Прагу

Об этом сообщает ТСН.

"Сообщения между Закарпатьем и столицей Чехии будет происходить двумя видами транспорта - сначала автобусом, а потом фирменным желтым поездом компании. Поездка не будет прямой, а будет происходить с пересадкой в словацком городе Кошице. Оттуда пассажиры будут ехать по железной дороге", - говорится в сообщении.

Стоимость самого дешевого билета составит 18 евро 50 центов. Однако в доступе будут спальные вагоны, тогда цена за билет возрастает до 22 евро 10 центов.

Купить билеты можно в Интернете, с помощью мобильного приложения, также можно приобрести их непосредственно в автобусе. Из Ужгорода и Мукачева перевозки будут осуществляться на партнерских автобусах с соответствующей пометкой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать