Чешский лоукостер-перевозчик запускает рейсы из Закарпатья
Об этом сообщает ТСН.
"Сообщения между Закарпатьем и столицей Чехии будет происходить двумя видами транспорта - сначала автобусом, а потом фирменным желтым поездом компании. Поездка не будет прямой, а будет происходить с пересадкой в словацком городе Кошице. Оттуда пассажиры будут ехать по железной дороге", - говорится в сообщении.
Стоимость самого дешевого билета составит 18 евро 50 центов. Однако в доступе будут спальные вагоны, тогда цена за билет возрастает до 22 евро 10 центов.
Купить билеты можно в Интернете, с помощью мобильного приложения, также можно приобрести их непосредственно в автобусе. Из Ужгорода и Мукачева перевозки будут осуществляться на партнерских автобусах с соответствующей пометкой.
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