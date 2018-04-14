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Боевики 43 раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один военный

За прошедшие сутки пророссийские группировки осуществили 43 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных минского соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским укреплениях под Троицким. Минометы калибра 82 мм боевики применили в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку зайцев, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска.

На Донецком направлении с 82 мм минометов был обстрелян позиции возле Опытного  Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановка, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты Бутовка, а из вооружения БМП - в районе Талаковка, Каменки и Богдановка. Под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты Бутовка, Талаковка, Павлополь и Водяного, а по позициям у Авдеевки велся снайперский огонь.

Вследствие обстрелов один солдат ВСУ получил ранение. Пострадавшего доставили в больницу.

  • Напомним, в пятницу 13 апреля президент Петр Порошенко заявил, что антитеррористическую операцию в Донбассе переведут в новый военный формат уже 30 апреля.
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