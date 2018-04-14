4 года назад началась АТО на востоке Украины

14 апреля, 2018, 17:30

Ровно 4 года назад и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции (АТО) против российской армии и наемников на востоке Украины

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодоленияю террористической угрозы и сохраненияю территориальной целостности Украины", - говорилось в тексте документа.

При этом и.о. президента руководствовался ст. 107 и 112 Конституции Украины, которые предусматривают, что "решение Совета национальной безопасности и обороны Украины вводятся в действие указами президента" и то, что в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины, а Виктор Янукович, как известно, еще 21 февраля самоустранился от исполнения обязанностей главы государства, его функции "на период до избрания и вступления на пост нового президента возлагаются на председателя Верховной Рады".

При этом первый открытый бой с россиянами и их наемниками состоялся днем раньше - 13 апреля 2014 года, когда сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" попали в засаду под Славянском. Там тогда погибли несколько сотрудников этого ведомства.

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Следует отметить, что тогда в Славянске, кроме Игоря Гиркина (Стрелкова), среди главарей террористов был впервые замечен кадровіый офицер российской военной разведки ГРУ Дмитрияй Уткин (Вагнер).

При этом защитники украинских государственных интересов страдали от российских провокаторов с самого начала 2014 года, еще во время Революции Достоинства. При попустительстве руководства местной милиции на их мирные акции с деревянными битами, арматурой и ножами напали "титушки" от Партии регионов, а также десятки и сотни специально завезенных из России боевиков - переодетых сотрудников МВД и Минобороны страны-агрессора.

Такие случаи постоянно происходили в Харькове, Луганске, Донецке, Николаеве и Одессе.

Один из митингов за единство Украины в Донецке закончился гибелью пресс-секретаря Донецкой областной организации ВО "Свобода" Дмитрия Чернявского.

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Вскоре АТО изменит свой формат. Вместо Антитерорестичного центра СБУ боевыми и другими действиями в зоне конфликта будут заниматься Объединенные оперативные силы (ООС), сама же операция, как отметил Турчинов в одном из своих последних интервью, вступит вбретет "точечный" характер.

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