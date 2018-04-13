Знать, что сделает Бобик. Нейросеть научили предсказывать поведение собак
Об этом говорится в работе, опубликованной на сайте arXiv.org.
Разработчики натренировали алгоритм на 24 500 кадрах с действиями собак от первого лица. С помощью видероликов искусственный интеллект "смотрел" и анализировал манеру движений собак, их ходьбы и других действий. После множества повторений алгоритм научился предсказывать траекторию движения собаки и ее цель на пять кадров вперед.
Нейросеть состоит из трех алгоритмов - один анализирует предыдущие действия собаки, предполагая его дальнейшие шаги. Второй занимается планированием движений - анализирует ближайшие друг к другу кадры для фиксации местоположения питомца, третий - классифицирует объекты и занимается распознаванием безопасных для собаки зон.
Ученые отмечают, что подобная технология получит распространение еще не скоро.
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