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Знать, что сделает Бобик. Нейросеть научили предсказывать поведение собак

Инженеры из Вашингтонского университета и Института Аллена в области искусственного интеллекта под руководством ученого Али Фархади разработали нейросеть, которая способна предсказывать поведение собак по данным с видеокамер

Об этом говорится в работе, опубликованной на сайте arXiv.org.

Разработчики натренировали алгоритм на 24 500 кадрах с действиями собак от первого лица. С помощью видероликов искусственный интеллект "смотрел" и анализировал манеру движений собак, их ходьбы и других действий. После множества повторений алгоритм научился предсказывать траекторию движения собаки и ее цель на пять кадров вперед.

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Нейросеть состоит из трех алгоритмов - один анализирует предыдущие действия собаки, предполагая его дальнейшие шаги. Второй занимается планированием движений - анализирует ближайшие друг к другу кадры для фиксации местоположения питомца, третий - классифицирует объекты и занимается распознаванием безопасных для собаки зон.

Ученые отмечают, что подобная технология получит распространение еще не скоро.

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