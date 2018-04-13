Возле российской авиабазы в Сирии заметили самолеты-разведчики США

13 апреля, 2018, 14:50

Возле российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии были зафиксированы 7 самолетов Военно-морских сил США

Об этом сообщает в Twitter сервис мониторинга авиации Mil Radar.

Американские самолеты также заметили неподалеку от базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Речь идет о 6 противолодочных патрульных самолетах Boeing P-8 Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия (Италия).

Кроме того, был замечен самолет Lockheed EP-3E Aries II, который стартовал с базы на греческом острове Крит.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS122 departed Sigonella at 0450z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/Z0pxWrsEmQ — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 апреля 2018 г.

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