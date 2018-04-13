Возле российской авиабазы в Сирии заметили самолеты-разведчики США
13 апреля, 2018, 14:50
Возле российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии были зафиксированы 7 самолетов Военно-морских сил США
Об этом сообщает в Twitter сервис мониторинга авиации Mil Radar.
Американские самолеты также заметили неподалеку от базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Речь идет о 6 противолодочных патрульных самолетах Boeing P-8 Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия (Италия).
Кроме того, был замечен самолет Lockheed EP-3E Aries II, который стартовал с базы на греческом острове Крит.
12 APR: US Navy P-8A 168439 PS122 departed Sigonella at 0450z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/Z0pxWrsEmQ— Mil Radar (@MIL_Radar) 12 апреля 2018 г.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары. Сирийское правительство обвинило США, но Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовских войсках.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценарию в Сирии.
- В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы.
- Россия привела в боевую готовность противовоздушную оборону, ударные силы и разведку.
- США выбрали 8 целей в Сирии, по которым могут ударить ракетами.
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