Возле памятника Ватутину подрались националисты и "оппоблоковцы”

13 апреля, 2018, 14:39

13 апреля националисты из группировки “С14” сорвали возложение цветов к памятнику Ватутину в Мариинском парке в Киеве

Об этом сообщается в издании LB.ua.

Индидент произошел тогда, когда представители "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко пытались возложить цветы к монументу в годовщину смерти советского военачальника, генерала Николая Ватутина.

Представители националистической организации разрисовали памятник красной краской и принесли плакат "На кожного ката чекає розплата".

Когда к памятнику пытался прорваться нардеп Юрий Бойко и его однопартийцы, началась драка. В воздухе раздавались крики: "Долой регионалов!" Националисты перекрикивали речь оппоблоковцев, в ходе словесной драки, с человека, который назвал себя ветераном, сняли пилотку и бросили ее в красную краску.

По свидетельствам СМИ, одного из активистов задержали и повели в Печерский райотдел.

Николай Ватутин - советский военачальник, убит в апреле 1944 года подразделениями УПА.

Институт национальной памяти внес Ватутина в список лиц, памятник которым подвергаются декоммунизации. Летом Киевский городской совет переименовал проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича.