В Украине заметна стабильность, реформы должны продолжиться, - заместитель генсека НАТО

13 апреля, 2018, 11:33

НАТО видит признаки стабилизации ситуации в Украине и подчеркивает необходимость продолжения реформ

Об этом заявила на 11-м Киевском безопасностном форуме заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, передает Еспресо.TV.

"В течение последнего года мы видели, что наметилась стабильность в Украине. Мы очень надеемся, что будет возможность и дальше двигаться по пути реформ. Этот процесс необходимо продолжать", - заявила Геттемюллер.

При этом отметила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и подчеркнула, что НАТО будет изучать опыт Украины в противостоянии гибридной агрессии.

"Мы видим горячий конфликт на Донбассе, кибератаки, дезинформацию, вмешательство в избирательные процессы, использование химического оружия. Мы ежедневно видим эти попытки разрушить наше единство. Украина научилась бороться с этими атаками. В НАТО с нетерпением ждут возможности изучить ваш опыт. Мы должны быть внимательными, устойчивыми и готовыми ответить на эти гибридные угрозы, возможно, симметрично", - добавила Геттемюллер.