В Украине заметна стабильность, реформы должны продолжиться, - заместитель генсека НАТО
Об этом заявила на 11-м Киевском безопасностном форуме заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, передает Еспресо.TV.
"В течение последнего года мы видели, что наметилась стабильность в Украине. Мы очень надеемся, что будет возможность и дальше двигаться по пути реформ. Этот процесс необходимо продолжать", - заявила Геттемюллер.
При этом отметила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и подчеркнула, что НАТО будет изучать опыт Украины в противостоянии гибридной агрессии.
"Мы видим горячий конфликт на Донбассе, кибератаки, дезинформацию, вмешательство в избирательные процессы, использование химического оружия. Мы ежедневно видим эти попытки разрушить наше единство. Украина научилась бороться с этими атаками. В НАТО с нетерпением ждут возможности изучить ваш опыт. Мы должны быть внимательными, устойчивыми и готовыми ответить на эти гибридные угрозы, возможно, симметрично", - добавила Геттемюллер.
- Напомним, 12 апреля начался 11-й Киевский Безопасностный Форум, который будет проходить до 13 апреля. Канал Еспрессо транслирует форум.
- Посол и постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила в поддержке Вашингтоном членства Украины в Североатлантическом Альянсе.
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