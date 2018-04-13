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В США нашли похищенную картину авангардиста Шагала: ее почти 30 лет держали на чердаке


фото: fbi.gov
В ФБР сообщили, что картину Марка Шагала, похищенную в 1988 году в Нью-Йорке, наконец вернут владельцам

Об этом сообщает BBC.

Картину "Отелло и Дездемона", нарисованную в 1911 году, похитили из квартиры Эрнеста и Роуз Геллеров с десятком других произведений искусства и ювелирных изделий. На картине Шагала изображен шекспировский Отелло, который держит меч и смотрит на свою невесту Дездемону.

Похищенный произведение искусства нашли в 2017 году после того, как владелец галереи в Вашингтоне отказался купить картину и посоветовал продавцу обратиться к правоохранителям относительно подтверждения права собственности. Оказалось, что мужчина из штата Мэриленд, который хотел продать картину, хранил ее много лет на своем чердаке в специальной раме, изготовленной из стойки дверей и фанеры.

По данным ФБР, мужчина получил картину в конце 1980-х или в начале 1990-х годов от другого человека, которую и подозревают в ее похищении из квартиры семьи Геллеров. Однако Эрнест и Роуз Геллеры возвращение картины так и не дождались, они умерли много лет назад. Поэтому произведение искусства вернут их наследникам.

Из-за истечения срока давности преступления ни мужчина, который пытался продать картину, ни подозреваемый в ее похищении, перед судом не предстанут.

 

 
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