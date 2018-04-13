В Сомали во время футбольного матча взорвалась бомба, 5 погибших

13 апреля, 2018, 11:08

В четверг, 12 апреля, в Сомали взорвалась бомба на стадионе во время футбольного матча, в результате чего погибли 5 человек, еще 12 получили ранения

Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters.

Теракт произошел в портовом городе Барави на юге страны вечером, когда местные жители наблюдали за игрой. В полиции считают, что теракт совершила исламистская группировка аш-Шабаб.

По предварительным данным, бомбой управляли дистанционно. Она взорвалась там, где должны были сидеть чиновники. Все жертвы теракта - обычные болельщики.

Президент Мухаммед Абдуллахи Мохамед заявил, что погибшие - подростки.

Аш-Шабаб - террористическая организация, ведущая борьбу против центральной власти за установление законов на основе исламского права.