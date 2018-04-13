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В России беспилотный "КамАЗ" разбил цех, в котором его собрали


фото: 3DNews
В результате ошибки во время испытаний беспилотного "КамАЗа", автомобиль врезался в заводской цех

Об этом сообщает “Панорама”.

В России неудачно завершились первые испытания беспилотного грузовика "КамАЗ" на полигоне в Набережных Челнах. Во время управления произошла ошибка, в результате которой автомобиль врезался в заводской сборочный цех, что привело к полному разрушению помещения. В момент аварии внутри не было рабочих.

Несмотря на казус, завод намерен продолжить работу над первым беспилотным грузовиком российского производства.

"Ничего страшного не произошло. Пока наша татарская “Тесла” не готова штурмовать серьезные высоты, но все впереди. Мы сейчас нашу малую починим, подрехтуем, подкрутим, и она поедет. Куда же денется?" - сказал руководитель проекта Василий Пякин.

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