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В Раду внесли законопроект о биозахоронении. Что это такое


фото: Inhabitat
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает разрешение на биозахоронение умерших людей в парках, лесопарках, скверах и на других земельных участках

Об этом сообщает "Главком".

Согласно законопроекту, в населенных пунктах разрешается отводить места для биозахоронения умерших не только на территориях кладбищ, но и в парках, лесопарках, парках культуры и отдыха.

Био- или экозахоронение – это захоронение человеческого праха в специальной биоурне с семенами растений, которая со временем превращается в дерево. В процессе используют специальные материалы, которые разлагаются через пять лет и не наносят вреда экологии.

Согласно законопроекту, хоронить таким образом умерших можно не только на кладбищах и колумбариях, но и в специально отведенных местах в парках, лесопарках, парках культуры и отдыха. На месте захоронения не будет надгробных плит или памятников - только табличка с именем покойного и датами рождения и смерти.

Соответствующие изменения предлагают внести в закон "О погребении и похоронном деле".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ направлен на дерегуляцию предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг и создание конкурентной среды; развитие такого вида погребения, как кремация.

В частности, предлагается предусмотреть в законодательстве ряд определений - например, понятие "биозахоронение", "колумбарий" (сооружение для захоронения урн с прахом), "надругательство над могилой", "надругательство над телом умершего" и тому подобное.

В перечень принципов деятельности в сфере погребения предлагают добавить "эколого-экономическую эффективность использования земельных ресурсов".

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