 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В "Борисполе" задержали рекордное количество нелегальных телефонов из Гонконга


фото: Facebook
Таможенники задержали в аэропорту "Борисполь" рекордную партию нелегальных телефонов

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В Киевскую таможню были поданы товаросопроводительные документы и электронная таможенная декларация для выпуска товара "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи" в свободное обращение.

На первый взгляд, все документы были оформлены надлежащим образом, однако таможенники решили тщательнее проверить эту операцию.

Оказалось, что груз не соответствует заявленному: в грузовых местах вместо заявленного товара находились 7 тысяч телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две симкарты с Гонконга. При этом данные о грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье “Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения". Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать