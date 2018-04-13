В "Борисполе" задержали рекордное количество нелегальных телефонов из Гонконга
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В Киевскую таможню были поданы товаросопроводительные документы и электронная таможенная декларация для выпуска товара "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи" в свободное обращение.
На первый взгляд, все документы были оформлены надлежащим образом, однако таможенники решили тщательнее проверить эту операцию.
Оказалось, что груз не соответствует заявленному: в грузовых местах вместо заявленного товара находились 7 тысяч телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две симкарты с Гонконга. При этом данные о грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье “Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения". Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу.
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