В "Борисполе" задержали рекордное количество нелегальных телефонов из Гонконга

13 апреля, 2018, 21:30

Таможенники задержали в аэропорту "Борисполь" рекордную партию нелегальных телефонов

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В Киевскую таможню были поданы товаросопроводительные документы и электронная таможенная декларация для выпуска товара "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи" в свободное обращение.

На первый взгляд, все документы были оформлены надлежащим образом, однако таможенники решили тщательнее проверить эту операцию.

Оказалось, что груз не соответствует заявленному: в грузовых местах вместо заявленного товара находились 7 тысяч телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две симкарты с Гонконга. При этом данные о грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье “Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения". Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу.