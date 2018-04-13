В Польше осудили мужчину, который клеил стикеры “УПА-убийцы" на авто украинцев
Об этом сообщает PROstir.
Суд в Ольштыне (город на севере Польши) присудил гражданину Польши полгода ограничения свободы за презрение к двум гражданам Украины за их национальность.
Осужденный получил приговор за то, что приклеил на авто украинцев наклейки с перечеркнутым изображением Степана Бандеры и надписью "УПА - украинские убийцы".
Районная прокуратура обвинила мужчину в том, что он в октябре 2016 года публично подстрекал к нетерпимости против лиц украинской национальности и выражал неуважение в отношении двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности.
Осужденный клеил стикеры на машину и недалеко от места проживания украинской супружеской пары, которые в течение нескольких лет работают и живут в Ольштыне. Четыре подобные наклейки во время обыска квартиры осужденного нашла полиция.
По утверждению суда, заявление мужчины о том, что его акция “была образовательно-исторической”, является недостоверным.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-