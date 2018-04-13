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В Польше осудили мужчину, который клеил стикеры “УПА-убийцы" на авто украинцев

Гражданина Польши приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за то, что он наклеил стикер "УПА-украинские убийцы" на авто украинцев

Об этом сообщает PROstir.

Суд в Ольштыне (город на севере Польши) присудил гражданину Польши полгода ограничения свободы за презрение к двум гражданам Украины за их национальность.

Осужденный получил приговор за то, что приклеил на авто украинцев наклейки с перечеркнутым изображением Степана Бандеры и надписью "УПА - украинские убийцы".

Районная прокуратура обвинила мужчину в том, что он в октябре 2016 года публично подстрекал к нетерпимости против лиц украинской национальности и выражал неуважение в отношении двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности.

Осужденный клеил стикеры на машину и недалеко от места проживания украинской супружеской пары, которые в течение нескольких лет работают и живут в Ольштыне. Четыре подобные наклейки во время обыска квартиры осужденного нашла полиция.

По утверждению суда, заявление мужчины о том, что его акция “была образовательно-исторической”, является недостоверным.

 

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