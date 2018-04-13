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В Одессе на пляже сгорел ресторан. Владелец заявил о поджоге


фото: Думская
В пятницу, 13 апреля, в Одессе произошел масштабный пожар в ресторане "Песок", расположенном на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Пожар начался около 11:00. Пламя пытались потушить сотрудники ресторана водой из моря, которую качали насосом. До прибытия пожарных огонь начал перекидываться на спасательную станцию вблизи ресторана. Всего огонь распространился на около 500 кв м.

К тушению пожара присоединились нацгвардейцы, у которых проходили учения вблизи места событий. Бойцы вывели из горящего помещения мужчину и вынесли 4 газовых баллона, предотвратив взрыв.

Владелец ресторана Михаил Иванов считает, что заведение подожгли. По его словам, перед пожаром были слышны три хлопка и звук разбитого стекла. Он утверждает, что никаких работ не проводилось, электрика была выключена.

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