В Киеве умерла студентка, которую сбил детектив НАБУ

13 апреля, 2018, 22:21

В результате ДТП с участием работника НАБУ умерла студентка столичного вуза

Соответствующее заявление опубликовал Совет общественного контроля НАБУ.

2 апреля, около 23:30, в Киеве по улице Васильковской руководитель подразделения детективов НАБУ совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу и после недельной комы умерла.

"По поводу этого ДТП, то водителя сразу не задерживали на месте, поскольку были показания свидетелей о том, что будто эта девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Предварительно известно, что девушка якобы умерла сегодня ночью в реанимации", - сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик, передает Укринформ.

Сейчас полиция зарегистрировала уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив в течение всего этого времени оказывал финансовую помощь потерпевшей и способствовал проведению объективного расследования. По результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не оказывал сопротивления правоохранителям, сразу после наезда вызвал "скорую", полицию и оповестил внутренний контроль.