В Киеве "заминировали" Окружной админсуд, людей эвакуируют из здания
13 апреля, 2018, 17:18
Из Окружного административного суда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании
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