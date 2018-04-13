В Киеве "заминировали" Окружной админсуд, людей эвакуируют из здания

13 апреля, 2018, 17:18

Из Окружного административного суда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Аноним позвонил в полицию и сообщил, что здание по адресу улица Большая Васильковская 81А, в которой находится Окружной административный суд Киева заминирован. На месте работают взрывотехники и полиция. Проводится эвакуация людей из суда.