В Киеве Nissan насмерть сбил пешехода на Дарницком мосту

13 апреля, 2018, 07:59

В Дарницком районе столицы произошла смертельная авария, в результате которой погиб человек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что водитель автомобиля Nissan не заметил пешехода, который, по непонятным причинам, шел по Дарницкому мосту вне пешеходной дорожки. Столкновения с машиной для человека стало роковым.

Авто после столкновения начало крутить, оно врезалось в правый отбойник, после чего его занесло в левый отбойник и потом опять в правый.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет определять обстоятельства аварии.