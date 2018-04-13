В Киеве Nissan насмерть сбил пешехода на Дарницком мосту
13 апреля, 2018, 07:59
В Дарницком районе столицы произошла смертельная авария, в результате которой погиб человек
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Отмечается, что водитель автомобиля Nissan не заметил пешехода, который, по непонятным причинам, шел по Дарницкому мосту вне пешеходной дорожки. Столкновения с машиной для человека стало роковым.
Авто после столкновения начало крутить, оно врезалось в правый отбойник, после чего его занесло в левый отбойник и потом опять в правый.
На место прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет определять обстоятельства аварии.
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