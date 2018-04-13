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В Госдуму РФ внесли проект санкций против США. Что хотят запретить


фото: capital.ua
Спикер Госдумы и руководители фракций внесли законопроект о мерах России в ответ на санкции США

Об этом сообщает "РБК".

Законопроект №441399-7 “О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) других иностранных государств” внесли глава Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех фракций.

По словам спикера, законопроект был разработан парламентариями "как зеркальные меры на вызовы США и их должностных лиц в виде недружественных и неконструктивных действий, введение санкций против Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц”.

Законопроект предусматривает применение следующих мероприятий, касающихся услуг и товаров из США:

  • запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
  • запрет или ограничение импорта алкогольной и табачной продукции;
  • запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России;
  • запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов;
  • запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения;
  • исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США;
  • запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов;
  • повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.

Документ предусматривает прекращение или приостановление международного сотрудничества России и российских юридических лиц из США и организациями, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (более 25% в капитале), принимают участие организации, находящиеся под юрисдикцией США", в следующих отраслях:

  • атомная промышленность;
  • авиастроение;
  • ракетно-двигательная промышленность;
  • консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

Этим же организациям будет запрещено участвовать в продаже федерального имущества и приватизации.

В тексте законопроекта также говорится, что правительство России получит право расширить перечень услуг и товаров, которые попадут под ограничения. Власть сможет также составить список граждан США, кому будет запрещен въезд на территорию России.

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