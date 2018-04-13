В Госдуму РФ внесли проект санкций против США. Что хотят запретить
Об этом сообщает "РБК".
Законопроект №441399-7 “О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) других иностранных государств” внесли глава Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех фракций.
По словам спикера, законопроект был разработан парламентариями "как зеркальные меры на вызовы США и их должностных лиц в виде недружественных и неконструктивных действий, введение санкций против Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц”.
Законопроект предусматривает применение следующих мероприятий, касающихся услуг и товаров из США:
- запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- запрет или ограничение импорта алкогольной и табачной продукции;
- запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России;
- запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов;
- запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения;
- исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США;
- запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов;
- повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.
Документ предусматривает прекращение или приостановление международного сотрудничества России и российских юридических лиц из США и организациями, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (более 25% в капитале), принимают участие организации, находящиеся под юрисдикцией США", в следующих отраслях:
- атомная промышленность;
- авиастроение;
- ракетно-двигательная промышленность;
- консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.
Этим же организациям будет запрещено участвовать в продаже федерального имущества и приватизации.
В тексте законопроекта также говорится, что правительство России получит право расширить перечень услуг и товаров, которые попадут под ограничения. Власть сможет также составить список граждан США, кому будет запрещен въезд на территорию России.
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- Напомним, 6 апреля правительство США ввело санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.
- Впоследствии в Конгрессе США предложили новые санкции против России, которые должны ударить по банкам.
- Издание Bloomberg сообщает, что санкции США помешали продаже российских государственных облигаций.
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