В Госдуму РФ внесли проект санкций против США. Что хотят запретить

13 апреля, 2018, 18:52

Спикер Госдумы и руководители фракций внесли законопроект о мерах России в ответ на санкции США

Об этом сообщает "РБК".

Законопроект №441399-7 “О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) других иностранных государств” внесли глава Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех фракций.

По словам спикера, законопроект был разработан парламентариями "как зеркальные меры на вызовы США и их должностных лиц в виде недружественных и неконструктивных действий, введение санкций против Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц”.

Законопроект предусматривает применение следующих мероприятий, касающихся услуг и товаров из США:

запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

запрет или ограничение импорта алкогольной и табачной продукции;

запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России;

запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов;

запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения;

исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США;

запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов;

повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.

Документ предусматривает прекращение или приостановление международного сотрудничества России и российских юридических лиц из США и организациями, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (более 25% в капитале), принимают участие организации, находящиеся под юрисдикцией США", в следующих отраслях:

атомная промышленность;

авиастроение;

ракетно-двигательная промышленность;

консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

Этим же организациям будет запрещено участвовать в продаже федерального имущества и приватизации.

В тексте законопроекта также говорится, что правительство России получит право расширить перечень услуг и товаров, которые попадут под ограничения. Власть сможет также составить список граждан США, кому будет запрещен въезд на территорию России.

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