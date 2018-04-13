В Белой Церкви наркодилер торговал экстази и каннабисом за биткоины
13 апреля, 2018, 21:47
На Киевщине полицейские задержали наркодилера, который продавал амфетамин, экстази и каннабис за биткоины
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.
37-летний житель г. Белая Церковь методом "закладок" продавал наркозависимым жителям области сильнодействующие психотропные вещества - амфетамин и экстази, а также наркотическое средство - каннабис. Клиенты рассчитывались с ним за товар, перечисляя деньги на банковские карты и криптовалютой - биткоинами.
Наркосбытчика разоблачили и задержали работники Белоцерковского отдела полиции. В его автомобиле обнаружили и изъяли свертки с наркотиками. Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины также изъяли крупную партию запрещенных веществ.
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