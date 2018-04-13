В 200 украинских школах установят компостеры для органических отходов

13 апреля, 2018, 22:39

По результатам конкурса "Компола" от Министерство экологии и Минобразования в 200 школах установят компостеры для переработки пищевых отходов

Об этом сообщает портал Osvita.ua.

Основной целью проекта является предоставление дополнительного толчка и ресурса украинским школам для развития экологической грамотности учащихся, помощь школьникам в получении практических навыков ответственного потребления.

Школы будут отбирать только по двум критериям: мотивация, которую будет продемонстрировано в креативном задании, и соответствие техническим требованиям.

"Органические отходы до сих пор составляют значительный процент украинских свалок. В мире уже давно и эффективно работает система их превращения в органическое удобрение - компост. Это доступный и мало затратный механизм. Было бы правильно, если компостеры были бы установлены во всех школах и превращали отходы столовых на органические отходы", - отмечает министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По его мнению, это может стать важным шагом к глобальному введению в быт украинцев модели устойчивого потребления.

Сбор заявок продлится до 24 апреля 2018 года. Объявление победителей состоится в начале мая 2018 года. Проект будет реализован за международные средства и при поддержке общественной организации “Украина без мусора”.