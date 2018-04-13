 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 200 украинских школах установят компостеры для органических отходов

По результатам конкурса "Компола" от Министерство экологии и Минобразования в 200 школах установят компостеры для переработки пищевых отходов

Об этом сообщает портал Osvita.ua.

Основной целью проекта является предоставление дополнительного толчка и ресурса украинским школам для развития экологической грамотности учащихся, помощь школьникам в получении практических навыков ответственного потребления.

Школы будут отбирать только по двум критериям: мотивация, которую будет продемонстрировано в креативном задании, и соответствие техническим требованиям.

"Органические отходы до сих пор составляют значительный процент украинских свалок. В мире уже давно и эффективно работает система их превращения в органическое удобрение - компост. Это доступный и мало затратный механизм. Было бы правильно, если компостеры были бы установлены во всех школах и превращали отходы столовых на органические отходы", - отмечает министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По его мнению, это может стать важным шагом к глобальному введению в быт украинцев модели устойчивого потребления.

Сбор заявок продлится до 24 апреля 2018 года. Объявление победителей состоится в начале мая 2018 года. Проект будет реализован за международные средства и при поддержке общественной организации “Украина без мусора”.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать